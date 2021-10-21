За рубежом завершено досрочное голосование на выборах президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Накануне, 20 октября, в Узбекистане и за рубежом завершилось досрочное голосование на выборах президента Узбекистана. В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана, принятым в 2019 году, досрочное голосование начинается за 10 дней (14 октября) и завершается за 3 дня (20 октября) до даты выборов.

При дипломатических и других представительствах РУз за рубежом были организованы 54 участковые избирательные комиссии, передает ИА «Дуне».

14 - 20 октября избирательные участки более чем в 300 пунктах досрочного голосования, созданных в городах и местах компактного проживания и обучения почти в 50 странах мира принимали граждан Узбекистана, желающих проголосовать.

В 11 странах, где не имеется посольств и генеральных консульств Узбекистана, были организованы выездные пункты голосования, на которых электоральный процесс осуществлялся в полном соответствии с национальным законодательством.

Наибольшее число выездных избирательных пунктов ввиду масштабной представленности узбекистанцев было организовано в таких странах, как Казахстан, Россия, Республика Корея, ОАЭ, США, Турция, а также в европейских странах, где отсутствуют дипмиссии Узбекистана.

Согласно национальному избирательному законодательству, после окончания голосования члены участковой избирательной комиссии открывают переносную избирательную урну для голосования, без подсчета голосов складывают избирательные бюллетени в специальный мешок, опечатывают мешок и составляют об этом акт. Мешок с избирательными бюллетенями в опломбированном виде вместе с актом доставляется на избирательный участок и хранится до начала процесса подсчета голосов в день выборов.

Итоги досрочного голосования будут учтены вместе с голосами других избирателей после выборов.

Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября.