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Таджикского блогера, сделавшего фото на фоне храма, будут судить за оскорбление чувств верующих
Предыстория: Таджикского блогера задержали в Москве после фото на фоне храма Василия Блаженного

CentralAsia (TJ) -  Суд рассмотрит уголовное дело в отношении блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подруги россиянки Анастасии Чистовой за оскорбление чувств верующих. Ранее они сделали провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного. На фото блогер стоит на фоне храма, а девушка в форме полиции сидит перед ним на коленях, передает «Коммерсантъ»

«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Муроджонзода (настоящая фамилия блогера) Руслани Талабджона и Чистовой Анастасии Александровны назначено на 28 октября в 10:00 в общем порядке судебного разбирательства по ст. 148 ч. 1 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих) предполагается наказание вплоть до лишения свободы на один год.»,— сказал собеседник агентства.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы назначил десять суток ареста, штраф 5 тыс. руб. и выдворение из России блогеру. Девушке, которая на фото была одета в полицейскую форму и стояла на коленях, назначили десять суток административного ареста.

В МВД отметили, что «действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих». Позднее в Telegram-канале Mash появилось видео, на котором Руслан Бобиев извиняется за сделанные фотографии.

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