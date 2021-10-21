В России выявили новую мутацию коронавируса AY.4.2

CentralAsia (CA) - Разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 выявлена в единичных случаях в России, возможно ее широкое распространение, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает РИА Новости.

«Вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных «VGARus». В некоторых кругах новый геновариант называют «дельта плюс», но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», - сказал Хафизов журналистам.

Он уточнил, что вариант AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии «дельта», которое, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько мутация заразнее, сказать пока сложно, ученые исследуют этот вопрос.

Хафизов отметил, что вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока. «Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», - добавил он.

Представитель Роспотребнадзора не исключил, что эта разновидность «дельты» может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости. Он подчеркнул, что помочь в борьбе с ней может только вакцинация, особенно среди тех, кто еще не переболел COVID-19.

При этом Хафизов заверил, что применяемые в России вакцины достаточно эффективны и против AY.4.2. «Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», - пояснил эпидемиолог.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид накануне признал, что в стране распространяется новый вариант штамма «дельта». По данным британских ученых, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм «дельта».