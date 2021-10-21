Гражданин Узбекистана пытался провезти в Кыргызстан наркотики в муляжных яблоках на $500 тыс (видео)

Гражданин Узбекистана пытался провезти в Кыргызстан наркотики в муляжных яблоках на $500 тыс

CentralAsia (UZ) - Сотрудниками СБНОН МВД КР совместно с сотрудниками Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики проведена спецоперация на выявление деятельности международной наркогруппировки.

Как сообщили в ведомстве, в Бишкеке на территории таможенного терминала «БТС» был проведен обыск грузовой автомашины DAF с полуприцепом-рефрижератором, которая следовала по маршруту «Иран – Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Кыргызстан».

В ходе обыска в некоторых ящиках с яблоками были обнаружены и изъяты 147 муляжных фруктов, изготовленных из пенопласта, внутри которых имелись полиэтиленовые пакеты, содержащие в себе кристаллообразное вещество белого цвета со специфическим запахом.

Общий вес изъятых веществ составил 10,1 кг. При первичном исследовании в ОКЦ МВД КР, выяснилось, что изъятое вещество является метамфетамином (первитин).

Цена на черном рынке изъятого наркотического средства по курсу доллара Национального банка Кыргызстана составила $ 531 286.

В ходе проведенных мероприятий был задержан водитель грузовика гражданин Узбекистана К.Б.

В настоящее время сотрудниками СБНОН МВД КР проводятся дальнейшие специально-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию причастных лиц.