В Узбекистане отдельные виды фруктов освободили от таможенной пошлины

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана приняло меры по гарантированному обеспечению населения основными продуктами питания и поддержанию стабильности цен на внутреннем рынке.

Документом, до 1 мая 2022 года импорт следующих продуктов питания освобождается от уплаты таможенных пошлин: бананы; свежие или сушеные финики; инжир и ананасы; авокадо и гуава; манго и мангустины; свежие или сушеные цитрусовые; свежая папайя и яблоки; груши и айва, а также киви.

Сейчас на эту продукцию применяется ставка таможенной пошлины в размере 10−20%, но не менее 0,2 доллара за один килограмм.

Для обеспечения предприятий оборотными средствами при импорте продуктов питания Фонд реконструкции и развития предоставит банкам 32,8 миллиона долларов в нацвалюте, Минфин РУз – 200 миллиардов сумов ($18,7 млн).

Средства будут размещены на беспроцентный депозит с условием возврата до 1 июля 2022 года.

Кредиты из средств предоставляются коммерческими банками предприятиям на основе ликвидного обеспечения при импорте растительного масла, картофеля, мяса (говядина, говядина, птица), мороженой рыбы по годовой ставке 4%.

Кроме того, Минфину Узбекистана поручено разработать и представить правительству законопроект, который бы освободил от уплаты НДС импорт и реализацию ряда продовольственных товаров, включая мясо, картошку, замороженную рыбу, а также живой скот.