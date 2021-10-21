Собчак не стала подписывать документ о неразглашении данных по делу о ДТП

CentralAsia (CA) - Телеведущая Ксения Собчак на допросе в сочинской полиции не стала подписывать документ о неразглашении данных следствия по делу о смертельном ДТП в Краснодарском крае, сообщили в пресс-центре МВД.

Собчак имеет в деле статус свидетеля. 20 октября она приехала в следственное управление УВД по Сочи, чтобы дать показания. В ходе допроса телеведущую предупредили, что она не имеет права разглашать данные предварительного расследования без разрешения следствия. Однако Собчак не подписала соответствующую бумагу, а ее адвокат «пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов», заявило ведомство.

Телеведущую также предупредили об ответственности за воспрепятствование ходу расследования и «мерах процессуального принуждения», если она не явится к следователю.

Во время допроса Собчак рассказала, что пострадала в результате аварии и обращалась в больницу, но заявила, что при себе у нее нет медицинских документов о первичном осмотре, добавили в полиции. Ранее она говорила, что после ДТП медики обнаружили у нее сотрясение мозга и множественные травмы.

Телеведущая сообщила в своем Telegram, что на допросе в Сочи ей задали те же вопросы, что и ранее, и не стали проводить очную ставку с водителем автомобиля, в котором она находилась во время аварии. «Задали все те же вопросы, попросили подтвердить подлинность съемок с камер в «Розе Хутор», где я как ведущая объявила Земфиру и уехала, и около аэропорта», — написала она.

Авария произошла вечером 9 октября на трассе Адлер — Альпика-Сервис. Автомобиль Mercedes, в котором Собчак находилась вместе с ассистенткой, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen; пассажирка последней погибла. СК завел уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК). Водитель Mercedes признал вину. 10 октября его отпустили под подписку о невыезде.