В метро Москвы объявили набор кассиров со знанием узбекского и таджикского языков

CentralAsia (UZ) - Московский метрополитен разместил на сайте поиска работы вакансию кассира со знанием узбекского и таджикского языков.

Зарплата составляет от 39 тысяч рублей ($550) до вычета налогов. График работы сменный – три рабочих дня, один выходной. Опыт не требуется. Кандидат должен иметь образование не ниже среднего, знать таджикский и узбекский языки, предпочтителен опыт работы с денежными средствами.

В обязанности кассира входит оформление и продажа проездных билетов, транспортных карт и иных носителей проездных билетов, обслуживание автоматов по продаже проездных билетов, консультирование пассажиров.

В начале сентября на станциях метро «Лесопарковая» и «Прокшино» появились дублированные указатели на таджикском и узбекском языках. Это было сделано для улучшения информирования основных групп посетителей Московского миграционного центра, до которого от указанных станций ходят автобусы.

В пресс-службе метро пояснили, что их задача — делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. «Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках», — добавили в пресс-службе.