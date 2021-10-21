В Казахстане наказали чиновников, которые заставляли учителей подметать улицы

CentralAsia (KZ) - Должностные лица, отправившие педагогов подметать улицы в Семее, привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Казахстана.

Как пишет Tengrinews.kz, в середине октября жительница Семея сняла на фото, как школьные педагоги убирают городские улицы. По причине «очередного субботника для учителей», по словам автора снимков, в школе отменили занятия.

В ведомстве сообщили, что во время проверки выяснилось, что педагогов школы № 43 и № 9 отправили на субботник на основании письма заместителя акима города Семея Димитрия Гарикова. По данным МОН, в письме было дано поручение обеспечить выход педагогов на субботник в 09:00. Также имелось приложение, подписанное заместителем акима, в котором за каждой школой был закреплен определенный участок для проведения работ по уборке территорий.

«Заместитель акима Семея Гариков Д.А. привлечен к административной ответственности. Кроме того, направлено письмо о применении в отношении заместителя акима и дисциплинарных мер. Руководитель отдела образования Семея Фесенко Н.А. получила дисциплинарное наказание в виде выговора. При этом она также привлечена к административной ответственности», - сообщили в МОН.

К административной ответственности привлечены также директор средней школы № 9 и исполняющая обязанности директора школы № 43.

Отмечается, что министерством направлено письмо акиматам всех областей и городов республиканского значения с разъяснением о недопустимости действий по эксплуатации педагогов и привлечению их к несвойственным функциям.

В ведомстве напомнили, что привлечение педагогов к несвойственным функциям, причем в ущерб учебному процессу, является нарушением закона «О статусе педагога».

Ранее замакима Семея Димитрий Гариков заявил, что не видит ничего страшного в участии учителей в субботниках. При этом, по его словам, все участники прошедшего 16 октября общегородского субботника были задействованы в нем исключительно на добровольной основе. Он также отметил, что в письме не было указаний о том, что необходимо прекратить учебный процесс или отменить занятия в школах.

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