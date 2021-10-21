За сутки в Узбекистане выявлено около 370 новых больных COVID-19 и пневмонией

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CentralAsia (UZ) - 20 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 182421. В течение прошедших суток зафиксирован 361 новый случай, сообщает Минздрав РУз.

Также у 7 человек диагностирована пневмония (всего 27588).

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1297 летальных исходов).

За день выздоровели 340 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 178319) и 13 больных, имевших диагноз пневмония (всего – 26090).

На лечении находятся 2805 больных коронавирусом и 1265 - пневмонией.