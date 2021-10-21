экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Я предупреждаю». Токаев высказался о незаконных демонстрациях в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  На заседании совета Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев высказался о незаконных демонстрациях в стране, отметив, что в Казахстане принят закон о мирных собраниях.

«Некоторые наши матери выходят на незаконные демонстрации, поднимают шум и нарушают общественный порядок. Вы очень правильно сказали о проблеме иждивенчества. Полагаю, что это актуальная общественная, можно сказать, и политическая проблема. Мы приняли очень хороший закон о мирных собраниях. Кто бы чего ни говорил, это очень серьезный шаг вперед в развитии демократии. Никто не препятствует мирным собраниям, демонстрациям. Там все прописано, даже официальных разрешений не нужно получать», - сказал Токаев, обращаясь к участнице заседания.

Президент напомнил, что демонстрации могут проводиться в режиме уведомления, но, по его словам, это требование «почему-то некоторые наши граждане считают возможным нарушать».

«Я предупреждаю, что подобного рода действиям будет дана правовая оценка. Задача Генеральной прокуратуры - продолжить разъяснение данного закона нашим гражданам, а задача всех правоохранительных органов - поддерживать общественный порядок в соответствии с нашим законодательством», - добавил глава государства.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Компания Facebook сменит название - СМИ
  • За сутки в Казахстане 41 человек скончался от коронавируса и пневмонии
  • Узбекистан назвал условия признания правительства «Талибана»  


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com