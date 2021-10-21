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В Туркменистане запустят проект реагирования на COVID-19

CentralAsia (TM) -  Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана совместно с ПРООН и Всемирным банком запускает в стране проект по реагированию на COVID-19, наличие которого власти отрицают. Об этом сообщается на сайтах госинформагентства ТДХ и ПРООН.

В сообщении ТДХ говорится, что проект предусматривает «укрепление национального потенциала в области тестирования и лечения, повышения квалификации медицинских работников, закупку реагентов, лекарств и медицинского оборудования, а также устранение связанных с пандемией социальных рисков и рисков для здоровья».

На сайте ПРООН уточняется, что проект будет финансироваться на $20 миллионов, которые были выделены Туркменистану Всемирным банком.

Граждане Туркменистана начали на условиях анонимности сообщать независимым журналистам о заболевших и умерших от коронавируса практически сразу после начала мировой эпидемии, весной 2020 года. Летом Туркменистан посетила миссия ВОЗ. Представители организации посоветовали властям вести себя так, как будто вирус в стране есть. После этого в Туркменистане начали предприниматься карантинные меры.

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