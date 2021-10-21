В Душанбе состоится 6-й съезд учителей стран СНГ

CentralAsia (TJ) - Шестой съезд учителей и работников образования стран СНГ пройдет 27-30 октября 2021 года в городе Душанбе, Таджикистан сообщили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ.

Тема Съезда – «Образовательное пространство Содружества Независимых Государств – стратегический ресурс его устойчивого развития». Учителя и работники образования из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудят вопросы развития систем образования государств – участников СНГ.

В рамках работы Съезда планируется проведение пленарных заседаний, тематических сессий, панельных дискуссий и круглых столов, на которых делегаты Съезда поговорят о принципах взаимодействия в деле повышения качества школьного образования, о развития академической мобильности, поделятся разработками в области инновационных образовательных технологий.

В рамках работы Съезда пройдет I Международный фестиваль педагогического мастерства. По итогам фестиваля будут вручены дипломы в трех номинациях: «Учитель», «Воспитатель», «Психолог/социальный педагог». Еще одно награждение, которое пройдет в рамках Съезда, – вручение нагрудного знака «Отличник образования Содружества Независимых Государств». Его получат лучшие учителя и работники образования стран СНГ.

Завершающим этапом работы Съезда станет принятие резолюции, где будут отражены сферы и методы взаимодействия, определена стратегия и перспективные инструменты развития образования на территории стран СНГ.

Организаторы мероприятия – министерство образования и науки Республики Таджикистан при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.

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