Посол США на узбекском поздравил узбекистанцев с Днем государственного языка

CentralAsia (UZ) - 21 октября посол США Даниель Розенблюм поздравил всех узбекистанцев с Днем государственного языка на узбекском языке, сообщается на странице посольства США в Facebook.

В поздравлении посол говорит о том, что смог выучить узбекский и призвал людей изучать этот язык. Глава дипведомства США также приводит в своей речи отрывок из стихотворения Народного поэта Хамида Алимджана о родине.

21 октября 1989 года Закон «О государственном языке» придал узбекскому языку статус государственного. В соответствии со статьей 4-ой данного закона обучение граждан страны государственному языку осуществляется бесплатно.

В то же время закон обеспечил право представителей и других национальностей на развитие языков своих народов и уважительное отношение к ним со стороны государства.