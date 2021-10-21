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Посол США на узбекском поздравил узбекистанцев с Днем государственного языка

CentralAsia (UZ) -  21 октября посол США Даниель Розенблюм поздравил всех узбекистанцев с Днем государственного языка на узбекском языке, сообщается на странице посольства США в Facebook.

В поздравлении посол говорит о том, что смог выучить узбекский и призвал людей изучать этот язык. Глава дипведомства США также приводит в своей речи отрывок из стихотворения Народного поэта Хамида Алимджана о родине.

21 октября 1989 года Закон «О государственном языке» придал узбекскому языку статус государственного. В соответствии со статьей 4-ой данного закона обучение граждан страны государственному языку осуществляется бесплатно.

В то же время закон обеспечил право представителей и других национальностей на развитие языков своих народов и уважительное отношение к ним со стороны государства.

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