В Бишкеке недовольны автобусами Made in Uzbekistan (видео)

CentralAsia (UZ) - В Бишкек привезли 210 новых автобусов японского бренда Isuzu, собранных в Узбекистане. Горожане и даже чиновники ими недовольны. У них плохая сборка, малая вместимость и высокая подножка, которая не дает возможности пользоваться транспортом мамам с колясками и маломобильным пассажирам, отмечается в видеорепортаже телеканала «Настоящее время».

Летом текущего года сообщалось, что Узбекистан в течение этого года поставит в КР не менее 350 экологичных автобусов японской марки «ISUZU» местного производства на газомоторном топливе.

Первая партия автобусов будет поставлена на маршрутные линии Бишкека до 1 июля 2021 года.