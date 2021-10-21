В институте Склифосовского среди пациентов заболевших коронавирусом, 99% не делали прививку

CentralAsia (CA) - Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков в эфире «Эха Москвы» рассказал, что среди пациентов института, заболевших коронавирусом, 99% не делали прививку.

«Если взять наш корпус, то вакцинированных в нем 1% из 100%, все остальные не вакцинированы», - сказал он в эфире.

Врач сообщил, что в центе 100% загруженность, но места есть за счет ежедневно выписывающихся.

Также Петрикоа рассказал о средней продолжительности нахождения в стационаре.

«Средняя койка в день в стационаре у нас около 7-8 суток, но это надо понимать, что есть более легкие пациенты которые выписываются быстрее, и есть, например, тяжелые которые поступают с коронавирусом с расслоением аорты или другими сложными заболеваниями и эти пациенты проведу дольше времени в больнице», - заявил он.

Врач также рассказал, что за время пандемии штат центра увелтчился в 2 раза. В нашем ковидном корпусе штат насчитывается около 700 человек», отметив, что врачи в корпусе работаю в 2 смены по 4 часа.