Покойный муфтий Усмонхон Алимов включен в список «500 самых влиятельных мусульман мира»

CentralAsia (UZ) - Несмотря на то, что бывший муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов скончался три месяца назад, он всё же был включен в список «500 самых влиятельных мусульман мира» этого года.

Список публикуется Королевским исламским центром стратегических исследований в Омане с 2009 года. До этого У. Алимов был включен в в данный список 11 раз.

Ранее сообщалось, что председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов скончался 15 августа в одной из московских клиник. Врачи подтвердили, что причиной его смерти стал COVID-19. Вместо Алимова главным муфтием страны назначен 53-летний Нуриддин Холикназаров, который с 2019 года является главным имам-хатибом Ташкента.

Список «500 самых влиятельных мусульман мира» этого года возглавил эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. За ним следуют король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз и верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Такие политики, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и король Иордании Абдалла II, входят в пятерку лучших.

В список самых влиятельных мусульман мира вошли президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Совета улемов Сайидмукаррам Абдулкадирзода, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Чечни Рамзан Кадыров.

В этом году в списке даже есть лидер талибов Хайбатулла Ахундзада. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в списке не упоминается.