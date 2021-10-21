экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистан по программе COVAX доставили 912 000 доз вакцины Sinovac

CentralAsia (UZ) -  912 000 доз вакцины Sinovac были доставлены в Узбекистан 21 октября в рамках программы COVAX, глобальной инициативы, которая объединяет правительства и производителей с целью обеспечить вакцинами против COVID-19 наиболее нуждающиеся группы населения.

Об этом сообщает представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что 20 октября в Узбекистан было доставлено 864000 доз вакцины Sinovac китайского производства. Обе партии были доставлены по программе COVAX.

На прошлой неделе турецкое правительство отправило в Узбекистан 200 000 доз вакцины Sinovac в качестве благотворительной помощи.

Таким образом, количество завезенных препаратов Sinovac достигло 1 миллиона 976 тысяч доз.

Процесс вакцинации населения от коронавируса в Узбекистане начался в апреле этого года. Помимо вышеупомянутой вакцины Sinovac, в процессе вакцинации используются еще пять препаратов. Это вакцины ZF-UZ-VAC2001 (Китай), AstraZeneca (Великобритания), Спутник V (Россия), Moderna (США) и Pfizer / BioNTech (США / Германия).

По данным Минздрава Узбекистана, количество вакцин, ввезенных в Узбекистан и произведенных в стране достигло 34 миллионов 951 тысяч 358 доз, из которых 24 миллиона 506 тысяч 587 доз были использованы в процессе вакцинации.

Новости по теме:

print
  • Покойный муфтий Усмонхон Алимов включен в список «500 самых влиятельных мусульман мира»
  • За сутки в Казахстане выявлено 1683 случая коронавируса
  • Таджикистан и Узбекистан согласовали отдельные участки границы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com