На востоке Туркменистана население обязали оплатить счета за электроэнергию за весь 2021 год

CentralAsia (TM) - Работники предприятий электросети в Лебапском велаяте просят граждан полностью оплатить электричество за 2021 год, включая за оставшиеся месяцы, сообщили СМИ.

Правительство Туркменистана в 2019 году отменило действовавшие четверть века льготы на бесплатную электроэнергию, природный газ и воду. Решение об этом было принято на заседании Халк Маслахаты (Народного Совета) в сентябре 2018 года, заявив, что уровень жизни населения Туркменистана неимоверно вырос.

Уже более месяца перебои с электричеством стали регулярными в Фарапском, Дяневском, Дарганатинском и Чарджевском этрапах. В этих этрапах в дневное время население зачастую остаётся без электричества.

Работники предприятий электросети объясняют эти перебои неполадками на линиях электропередачи и ремонтными работами.

Тем временем на правительственном совещании 15 октября туркменские чиновники ещё раз обсудили вопрос об увеличении экспорта электроэнергии в соседние страны.