В России впервые выявили более 36 тыс. больных COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 36 339 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 230 (8,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 131 164 случая (+0,45%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 202,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 624 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 768 431 человек.