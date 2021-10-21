В Москве ввели локдаун на нерабочую неделю

CentralAsia (CA) - В Москве из-за распространения COVID-19 установят нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что документ принят во исполнение поручения президента.

«Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом», — говорится на сайте главы города.

В соответствии с указом мэра на этот период введут следующие меры:

— Приостанавливается работа всех предприятий сферы торговли и услуг кроме продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости, при этом доставка не ограничивается. Рестораны и кафе могут работать навынос;

— Приостанавливается оказание госуслуг в центрах «Мои документы» кроме срочной регистрации актов гражданского состояния;

— В школах и детских садах объявят каникулы. Работа кружков и секций приостанавливается. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома организуют дежурные группы. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут работать только дистанционно;

— Медорганизации продолжат оказывать плановую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме;

— Допуск в театры и музеи будет осуществляться только по QR-кодам и в масках при заполняемости не более 50%;

— Массовые мероприятия можно проводить только по решению органов государственной власти, либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по городу.

По завершении нерабочих дней для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Эта мера не коснется переболевших и вакцинированных.

Также с 8 ноября театры и музеи продолжат работу по QR-кодам с заполняемостью 70%. Также требования об обязательном использовании кодов и масок будут применять при проведении концертов и культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий, на которых будут присутствовать более 500 человек. Аналогичные меры предлагается рассмотреть и организаторам событий с меньшим количеством участников.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые.