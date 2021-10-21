Таджикистан и Китай обсудили состоянии грузоперевозок через пограничные пункты пропуска двух стран

- Таджикистан, политика
- 16:27, 21 октября 2021
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CentralAsia (TJ) - Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Фарход Салим принял Поверенного в делах посольства Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Чэн Дайвэня, передает «Авеста».
Как сообщили в департаменте информации МИД РТ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.
Также собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии грузоперевозок через пограничные пункты пропуска двух стран.
Напомним, пути увеличения объемов международных автомобильных перевозок из Китая в Таджикистан обсуждались на совещании межведомственной группы в первой декаде октября в Душанбе, после посещения пункт пропуска «Кульма» на таджикско-китайской границе.
Заместитель министра транспорта РТ Шоиста Саидмуродзода ознакомила участников встречи с текущим состоянием международных автомобильных перевозок с Китаем и существующими проблемами в этой сфере.
Она отметила, что, согласно письму посольства КНР в РТ, в соответствии с согласованным графиком китайская сторона не будет принимать нестерилизованные пустые контейнеры. Кроме того, отсутствие магнитного крана на таджикской стороне затрудняет своевременную и качественную доставку грузовых контейнеров, что привело к скоплению в Китае большого количества автомобилей, перевозящих товары народного потребления.
Участники заседания внесли свои конкретные предложения по решению этих вопросов и было принято постановление, согласно которому ответственным лицам поручено найти решение указанных проблем. В частности, ЗАО «Таджиквнештранс» поручено рассмотреть возможность приобретения магнитного крана и его установки на КПП «Кульма» и внести предложение в Минтранс по решению данного вопроса.
Таможенной службе поручено координировать деятельность контролирующих органов на границе и в целях обеспечения безопасности дорог соблюдать утвержденные нормы объемов и габаритов грузовых автомобилей при таможенном оформлении.
Соответствующие поручения были даны и другим ответственным служба и структурам. В частности, Минтрансу следует разработать эффективный способ передвижения через КПП Кульма, согласовать это с китайской стороной и предоставить его перевозчикам.
Министерство здравоохранения и социальной защиты в сотрудничестве с Агентством по безопасности пищевых продуктов при правительстве Республики Таджикистан должно обеспечить строительство пункта дезактивации транспортных средств и контейнеров на переходе в кратчайшие сроки.