Таджикистан и Китай обсудили состоянии грузоперевозок через пограничные пункты пропуска двух стран

CentralAsia (TJ) - Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Фарход Салим принял Поверенного в делах посольства Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Чэн Дайвэня, передает «Авеста».

Как сообщили в департаменте информации МИД РТ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Также собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии грузоперевозок через пограничные пункты пропуска двух стран.

Напомним, пути увеличения объемов международных автомобильных перевозок из Китая в Таджикистан обсуждались на совещании межведомственной группы в первой декаде октября в Душанбе, после посещения пункт пропуска «Кульма» на таджикско-китайской границе.

Заместитель министра транспорта РТ Шоиста Саидмуродзода ознакомила участников встречи с текущим состоянием международных автомобильных перевозок с Китаем и существующими проблемами в этой сфере.

Она отметила, что, согласно письму посольства КНР в РТ, в соответствии с согласованным графиком китайская сторона не будет принимать нестерилизованные пустые контейнеры. Кроме того, отсутствие магнитного крана на таджикской стороне затрудняет своевременную и качественную доставку грузовых контейнеров, что привело к скоплению в Китае большого количества автомобилей, перевозящих товары народного потребления.

Участники заседания внесли свои конкретные предложения по решению этих вопросов и было принято постановление, согласно которому ответственным лицам поручено найти решение указанных проблем. В частности, ЗАО «Таджиквнештранс» поручено рассмотреть возможность приобретения магнитного крана и его установки на КПП «Кульма» и внести предложение в Минтранс по решению данного вопроса.

Таможенной службе поручено координировать деятельность контролирующих органов на границе и в целях обеспечения безопасности дорог соблюдать утвержденные нормы объемов и габаритов грузовых автомобилей при таможенном оформлении.

Соответствующие поручения были даны и другим ответственным служба и структурам. В частности, Минтрансу следует разработать эффективный способ передвижения через КПП Кульма, согласовать это с китайской стороной и предоставить его перевозчикам.

Министерство здравоохранения и социальной защиты в сотрудничестве с Агентством по безопасности пищевых продуктов при правительстве Республики Таджикистан должно обеспечить строительство пункта дезактивации транспортных средств и контейнеров на переходе в кратчайшие сроки.

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