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США призвали КНДР отказаться от провокаций и перейти к диалогу

CentralAsia (CA) -  Соединенные Штаты призвали Северную Корею отказаться от дальнейших провокаций и перейти к переговорам. Об этом сообщила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности по поводу последнего ракетного запуска КНДР, передает Reuters

«Мы предложили встретиться с официальными лицами КНДР без каких-либо предварительных условий и ясно дали понять, что не имеем враждебных намерений в отношении страны. КНДР должна соблюдать резолюции Совета Безопасности, и настало время начать постоянный и предметный диалог для достижения цели полной денуклеаризации Корейского полуострова», - сказала Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд сказала, что администрация президента Джо Байдена «готова к серьезной и продолжительной дипломатии».

Члены Европейского совета - Франция, Эстония и Ирландия - также призвали Северную Корею «предметно взаимодействовать» с неоднократными предложениями о диалоге со стороны США и Южной Кореи.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отверг предложение о диалоге от Соединенных Штатов, обвинив администрацию американского лидера Джо Байдена в продолжении враждебной политики.

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