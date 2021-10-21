Глава БДИПЧ ОБСЕ посетит Узбекистан для наблюдения за выборами

Маттео Мекаччи

CentralAsia (UZ) - Директор БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи лично посетит Узбекистан для наблюдения за президентскими выборами в Узбекистане, сообщает агентство «Дунё».

По его словам, как правило, директор Бюро возглавляет официальные делегации БДИПЧ по наблюдению за выборами только в тех странах, правительства которых демонстрируют поддержку миссиям наблюдателей ОБСЕ

По приглашению ЦИК Узбекистана БДИПЧ развернуло свою полноценную Миссию по наблюдению за выборами главы нашего государства. Миссия насчитывать около 250 наблюдателей, в том числе 28 долгосрочных и более 200 краткосрочных.

Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиёев. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.