В Узбекистане 1 грузовая машина проходит таможенные процедуры всего за 10-15 минут, - президент КР

CentralAsia (UZ) - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров говоря о цифровизации таможенной системы страны привел соседний Узбекистан, где грузовая машина проходит таможенные процедуры за 10-15 минут.

«В Узбекистане 1 грузовая машина проходит таможенные процедуры всего за 10-15 минут», - сказал президент Садыр Жапаров сегодня, 21 октября, на Республиканском совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций, проходящем в Бишкеке.

Глава КР сказал, что было поручено внедрить электронное декларирование и систему автовыпуска товаров в таможне до 31 сентября. Он добавил, что до сегодняшнего времени работы в этом направлении не завершены, и население не ощущает никаких изменений.

Президент КР поручил Минэкономики и ГТС быстро внести свои предложения по решению проблем в сфере администрирования таможенных платежей.