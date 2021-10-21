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В Узбекистане 1 грузовая машина проходит таможенные процедуры всего за 10-15 минут, - президент КР

CentralAsia (UZ) -  Президент Кыргызстана Садыр Жапаров говоря о цифровизации таможенной системы страны привел соседний Узбекистан, где грузовая машина проходит таможенные процедуры за 10-15 минут.

«В Узбекистане 1 грузовая машина проходит таможенные процедуры всего за 10-15 минут», - сказал президент Садыр Жапаров сегодня, 21 октября, на Республиканском совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций, проходящем в Бишкеке.

Глава КР сказал, что было поручено внедрить электронное декларирование и систему автовыпуска товаров в таможне до 31 сентября. Он добавил, что до сегодняшнего времени работы в этом направлении не завершены, и население не ощущает никаких изменений.

Президент КР поручил Минэкономики и ГТС быстро внести свои предложения по решению проблем в сфере администрирования таможенных платежей.

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