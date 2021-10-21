В Минздраве Казахстана рассказали кому разрешать прививаться вакциной Pfizer от коронавируса

CentralAsia (KZ) - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Постановлением утверждены методические рекомендации вакцинации препаратом от компании Pfizer.

Согласно документу, вакцинации против КВИ подлежат следующие лица:

- подростки в возрасте 12 лет и старше;

- беременные женщины - с 16-й по 37-ю неделю беременности;

- женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня).

Отмечается, что перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится.

Переболевшие COVID-19 подлежат вакцинации против коронавируса через 6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через 3 месяца после выздоровления.

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