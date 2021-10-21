В Казахстане ожидаются сильный снег, гололед и туман, - синоптики

CentralAsia (KZ) - Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 22 октября.

«Погоду большей части Казахстана будет по-прежнему определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на юге и юго-востоке сильные осадки (дождь, снег), лишь в Атырауской, Мангистауской областях под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части страны ожидается - туман, на юго-западе - пыльная буря, на северо-западе, севере, центре и востоке страны - гололед, низовая метель», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской, на северо-западе Костанайской, на востоке, днем на западе и севере Карагандинской, днем на севере Восточно-Казахстанской областей ожидаются туман, низовая метель, гололед, на большей части областей - усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на западе, юго-западе, северо-востоке области и в горных районах - усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью и утром на западе Атырауской, в горных районах Туркестанской областей ожидается туман, на севере и в центре областей - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере и западе Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, на большей части области - усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на юге Павлодарской, на севере Актюбинской, на востоке Западно-Казахстанской областей ожидается гололед, днем на большей части областей - усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юго-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

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