Кремль рассчитывает на регистрацию в Европе российской вакцины от ковида

CentralAsia (CA) - Кремль рассчитывает, что российская вакцина от ковида получит вскоре европейскую регистрацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Работа в этом плане ведется (по регистрации российской вакцины в Европе), мы рассчитываем, что она будет завершена и наша вакцина получит ту регистрацию, которую на самом деле она должна была получить, с нашей точки зрения, давным-давно», - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что подключение Кремлем «своих ресурсов» для участия в процессе по регистрации вакцины «невозможно, да и не требуется». «Действительно существуют определенные технологические разногласия относительно полноты представленных документов и информации для того, чтобы наша вакцина была соответствующим европейским агентством зарегистрирована», - указал представитель Кремля.

Он также обратил внимание на то, что «по-прежнему европейское ведомство говорит о нехватке некоторой информации». «В рабочем порядке наш Минздрав и другие ведомства, РФПИ занимаются этим», - пояснил Песков. По его словам, «сейчас речь идет исключительно о технических формальностях». «И они будут решены», - уверен пресс-секретарь президента РФ.

Взаимное признание факта вакцинации

По словам Пескова, взаимное признание между Европой и Россией самого факта вакцинации от ковида может произойти быстрее, чем регистрация российской вакцины в ЕС.

«Параллельно с этим (с регистрацией российской вакцины от ковида в Европе) идет процесс о взаимном признании вакцинации. Это другой процесс, это также переговоры, которые с Евросоюзом ведет наш Минздрав», - отметил представитель Кремля.

«Здесь даже можно, наверное, рассчитывать на более ускоренную динамику взаимного признания акта вакцинации, что позволит нашим гражданам перемещаться свободно по территории ЕС - тем гражданам, которые привиты здесь нашими прививками», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что у Кремля нет претензий к российским ведомствам, которые занимаются процессами регистрации вакцины и признания факта вакцинации. «Этим занимается специальное ведомство, администрация президента не может заниматься этим и не должна», - пояснил Песков.

По его словам, «на самом деле речь идет о конкретных условиях, которые необходимы для регистрации (вакцины), речь идет о том, чтобы сопоставить критерии, которые требуют европейцы и (которые) предоставляются российской стороной».