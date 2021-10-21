экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекская журналистка обвинила Россию в информационных атаках на узбекский язык

CentralAsia (UZ) -  Узбекская журналистка Анора Садыкова обрушилась с критикой на официальные лица Узбекистана за использование русского языка, передает портал Rost24.uz. По ее мнению, представители власти должны использовать в своих социальных сетях узбекский или английский язык, так как это будет «политически правильным».

Соответствующее заявление Садыкова сделала в рамках круглого стола на тему «Медиаграмотность: анализ достижений и недостатков в СМИ». Мероприятие было приурочено ко Дню узбекского языка.

По версии журналистки, власти Узбекистана якобы никак не реагируют на «информационные нападки» России в языковых вопросах. В качестве примера Садыкова указала на инцидент с российской журналисткой Ксенией Собчак, которая якобы спровоцировала узбекский народ словами о том, что в стране не знают творчества писателя Александра Пушкина.

«Я не знаю Пушкина, и что. Не знаю его, не нравится. Это ничего не говорит об моем уровне», — подчеркнула Садыкова.

В конце лета похожий конфликт произошел во время общения депутатов с прессой. В рамках заседания один из журналистов потребовал от парламентариев говорить на узбекском или приглашать переводчика, если они хотят использовать русский.

print
  • В Ашхабаде построят десятки наблюдательных пунктов для полиции
  • Узбекистан примет участие во встрече по Афганистану в Москве
  • За сутки в Казахстане 41 человек скончался от коронавируса и пневмонии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com