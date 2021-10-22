ЦБ Узбекистана оставил основную ставку без изменений на уровне 14% годовых  

CentralAsia (UZ) - На заседании Правления Центрального банка Узбекистана 21 октября было принято решение оставить не менявшуюся уже год основную ставку без изменений, на уровне 14% годовых.

Как сообщает пресс-служба ЦБ Узбекистана, решение было принято в целях снижения уровня инфляции до 10% к концу года в условиях ускорения темпов экономического роста, сохранения факторов повышающих цены в экономике и неопределенности связанной со степенью их влияния, а также достижения 5% таргета инфляции в будущем.

По данным финансового регулятора, с начала этого года наблюдаются положительные тенденции в динамике внутреннего и внешнего спроса за счет повышения экономической активности и улучшения ситуации с пандемией.

В ЦБ добавили, что за 9 месяцев 2021 года рост реального ВВП составил 6,9%, а реальные доходы выросли на 10,4%.

«В то же время восстановление экономической активности в некоторых секторах экономики до уровня, предшествующего пандемии, займет более продолжительный период времени. Внутренний и зарубежный туризм, транспорт, производство автомобилей (снизилось на 32,4% по сравнению с 9 месяцами прошлого года) и сфера общественного питания пока не достигли уровня 2019 года», - говорится в сообщении.

Объем трансграничных денежных переводов в страну за 9 месяцев 2021 года составил 5,7 млрд долларов, увеличившись на 34,2% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года (4,3 млрд. долларов) и на 29% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года (4,5 млрд долларов).

Правление Центрального банка Узбекистана снизило основную ставку на 1% в сентябре 2020 года до 14% годовых.

Очередное заседание Правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки запланировано на 9 декабря 2021 года.