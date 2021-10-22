В Туркменистане перед приездом сына Бердымухамедова задерживают «неблагонадежных» граждан - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменбаши перед приездом сына президента Туркменистана, вице-премьера Сердара Бердымухамедова задерживают «неблагонадежных» граждан и проводят с ними "воспитательную" работу, сообщает туркменская служба Радио Свобода со ссылкой на источники.

По их данным, в ряды "неблагонадежных" попадают практически все, особенно те, кто оказался на улице после 22:00 часов. "Находящихся на улице после 10 вечера задерживают всех без разбору. Женщин допрашивают по подозрению в проституции, мужчин – в воровстве или любом другом нарушении. Если у задержанных при себе обнаружен алкоголь или жевательный табак, их задерживают на 5 суток", – приводит издание слова источника.

Дата визита Бердымухамедова не уточняется, однако, по данным издания, местные власти ведут активную работу по благоустройству города, а также отстрелу и отлову животных. За отстрел одной кошки сотрудникам коммунальных служб обещают 5 манатов ($1,4), за отстрел собаки – 50 манатов ($14,3).

"Некоторые коммунальщики, чтобы получить обещанные деньги, едут в села, находящиеся за 20 километров от Туркменбаши, за животными или их трупами. Вчера коммунальщик по имени Берды привез трупы 5 собак и 12 кошек и сдал своему руководству", – рассказал один из источников в Туркменбаши. По его словам, коммунальщики привлекают к отлову кошек и детей, собирающих бутылки в мусорных контейнерах.

В августе президентским указом Сердара Бердымухамедова назначили ответственным за Балканскую область, в его состав входит Туркменбаши. Этот город расположен на восточном побережье Каспийского моря, на его территории находится крупный международный морской порт и туристическая зона "Аваза". В начале сентября курорт закрыли для внутренних туристов из-за того, что там проходил саммит с участием Гурбангулы Бердымухамедова и других президентов центральноазиатских стран.