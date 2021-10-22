Талибы напали на журналистов, освещавших протест женщин в Кабуле (видео)

CentralAsia (CA) - Боевики «Талибана» напали на нескольких журналистов, которые освещают в Кабуле митинг женщин, требующих «работы, хлеба и образования», сообщают ряд западных СМИ.

21 октября около двух десятков афганок вышли на улицы, чтобы выступить за свои права. Перед вмешательством талибов демонстранты скандировали такие лозунги, как «Не политизируйте образование».

В какой-то момент член «Талибана» ударил иностранного фотографа прикладом винтовки и пнул ногой. Другой боевик ударил журналиста кулаком, сообщает AFP. По данным информационного агентства, по меньшей мере два других журналиста, освещавших демонстрацию, также пострадали от атак боевиков.

«Талибы никого не уважают: ни журналистов — как иностранных, так и местных, — ни женщин», — заявила Захра Мохаммади, один из организаторов протестов.

Официальные лица «Талибана» ситуацию никак не прокомментировали.

После свержения международно признанного правительства в середине августа талибы утверждали, что будут проявлять большую умеренность, чем в период их прежнего правления с 1996 по 2001 год, когда девочкам не разрешалось посещать школу, а женщинам — работать, учиться и заниматься спортом.

ООН и правозащитные группы обвиняют новый афганский режим в широкомасштабных нарушениях этих обещаний. Лишь в пяти из 34 афганских провинций девочкам разрешено посещать средние школы, а подавляющему числу женщин было приказано не возвращаться на работу.