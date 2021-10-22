CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, какая болезнь повлияла на его решение уйти в отставку. Об этом он поведал в документальном фильме «Штрихи к портрету. Откровение».

Журналист спросила у Елбасы, чем было обусловлено его желание подать в отставку.

«Сколько можно об этом говорить (смеется). Такие вещи нельзя распространять. Никому не говорил я. Только в тот день утром, все же большой сосед, я позвонил Путину, для него был шок полный, говорю, сегодня вечером будет объявлено, решил, чтобы вы услышали из моих уст, и все! Больше никто из лидеров государств об этом не знал. Тем более решение это созрело раньше - в 2015 году. Прошло 75-летие, я для себя решил, что хватит, вот это - барьер. Ассамблея народа Казахстана собрала подписи по всему Казахстану, чтобы продлить мои полномочия без выборов пожизненно», - рассказал Назарбаев.

По его словам, тогда по всей стране, несмотря на его возражения, было собрано 5 млн подписей, это 65% электората.

«То есть я уже избран, можно сказать. Тогда пришлось сказать, хорошо, объявим досрочные выборы, пусть люди выскажут свое мнение. Первые всенародные выборы в 1991 году - 98,8%. Последние в 2015 году - 97,8%. Меньше 80% такое доверие не опускалось. Если кто-то скажет, что это приписано, пусть подумают, это же не 60%, не 51%, как можно нарисовать 80% или 90%. В 2015 году в очереди люди стояли, чтоб отдать свои голоса. До слез было приятно, что я все же за всю свою жизнь заработал такое отношение людей. И вот на таком пике доверия надо было уходить. Поэтому я считаю, так и надо делать. Перед моими глазами было руководство СССР. Я участвовал в похоронах и Брежнева, и Андропова, и Черненко, это один вопрос. А второй вопрос - все же есть предел человеческих возможностей», - пояснил Елбасы.

Он добавил, что отставка была связана еще с одной причиной - болезнью позвоночника, которую надо было лечить.

«Я никогда не говорил, сейчас скажу эту вещь - я перенес операцию на позвонке. Очень серьезную операцию. 8 марта сидели мы на концерте. Концерт закончился. Я встал и все, не могу переставить ногу. Заклинила и все. Я офицера охраны пригласил. Сказал: «Встань рядом!». Схватил его руку, как костыль. Говорю, давай двигаться потихоньку, чтобы люди не заметили, полный зал был. Так и вышел. Оказалось, что у меня проблемы позвонка. Сделали операцию. Вылечился. Все нормально. В детстве фильм видел про красного командира, его ранили, а отряд должен был идти в наступление, а ему нельзя было вообще, он себя перевязал, перетянул, ходил и говорил, что командир при любых условиях должен быть на белом коне и впереди отряда, - вспомнил первый президент РК.

Так же, по мнению Нурсултана Назарбаева, и президент.

«Президент больной - это не руководитель государства. Это твое состояние, а при чем тут страна, она не должна страдать, вот так продолжать ездить, встречаться, 350 встреч, представляете?! А как ты с таким здоровьем это сможешь? 2011 год это был. Потом еще пришлось подправить, и это тяжелая операция. Хороший хирург попался. Опытный. Это тоже имело значение для принятия мной решения. Я никогда об этом не говорил, пусть меня простят. Как это говорить и работать, уходить был не готов еще, потому что вопрос преемника не был решен. Пришел к выводу, я считаю правильно. Прошло больше двух лет, я не жалею. Кроме этого случая, я никогда ничем не болел и сейчас не болею», - заключил Назарбаев.

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