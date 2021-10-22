В Таджикистане пропал военнослужащий 201-й Российской военной базы

CentralAsia (TJ) - В бывшем Шурабадском районе, ныне Шамсиддин Шохин, который непосредственно граничит с Афганистаном, разыскивают солдата 201-й российской базы.

СМИ сообщают, что Сергей Чекалин бежал с полигона «Момирак» в начале этой недели, однако сведений о том, был ли он вооружен или сбежал без оружия, нет. На этот полигон на тренировки личного состава возили российских военнослужащих.

Руководство российской военной базы в Таджикистане никак не прокомментировало эту новость, а фотографии Чекалина распространяют среди жителей района Шамсиддина Шохина.

Район Шамсиддина Шохина расположен на юге Таджикистана и непосредственно граничит с Афганистаном. С афганской стороны границу контролируют боевики Талибан. Граница закрыта между двумя государствами закрыта и официально пересечь ее невозможно.

Побег военнослужащего 201-й российской базы и его розыск произошел на фоне начавшихся 18 октября трех учений Организации Договора о коллективной безопасности. ОДКБ – организация, созданная и контролируемая Россией.

Учения с участием российских, таджикских, армянских, белорусских, казахстанских и кыргызских военнослужащих будут проходить до 23 октября на полигонах Харбмайдон и Момирак, расположенных недалеко от афганской границы. В учениях примут участие четыре тысячи военнослужащих и 500 единиц боевой техники.

В прошлом подразделения 201-й российской базы были расквартированы в районе Куляба, однако после жалоб местного населения были передислоцированы в район Рудаки.

201-я российская база в Таджикистане является крупнейшей из имеющихся за рубежом военных баз российских сухопутных войск. В соответствии с соглашением 2012 года, ее пребывание в Таджикистане продлено до 2042 года.

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