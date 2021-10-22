Камыш, болото и кустарники - Назарбаев рассказал о переносе столицы Казахстана в Астану

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в пятой части документального фильма «Штрихи к портрету. Откровение» на телеканале «Хабар» вспомнил, как строилась новая столица Казахстана.

Нурсултан Назарбаев вспомнил, что в 1994 году прошлого века принималось решение в Верховном Совете, а в 1993 году он уже рассматривал разные города в качестве столицы.

«Караганда, Актюбинск и так далее. И поскольку я 20 лет работал рядом с Темиртау, я знал Акмолинск. Приехал осенью, и единственный мост от старого города, знаете, старый, он весь облупленный, асфальт сломанный, деревянные перила. Стою я и смотрю, ноль течения, с правой стороны, там, где микрорайон «Самал», камыш, болото и кустарники. Стоит со мной первый секретарь Целиноградского обкома Андрей Браун. Я ему говорю: «Здесь будем строить». А он в ответ: «Да вы что, Нурсултан Абишевич! Болото, ни в коем случае нельзя». Я ему говорю: «Посмотришь, нельзя», - сказал Елбасы.

После этого, добавил Назарбаев, он поехал с визитом в арабские страны.

«Я рассказал, что мы, самые северные мусульмане на Земле - казахи, строим столицу, поддержите. Я хочу, чтобы это была архитектура Востока и Запада. И все мне помогали. Наследный принц Саудовской Аравии приехал и свои деньги решил дать на строительство здания Сената. И он говорит: «Где будете строить?». Я привез его туда, где сейчас здание Сената. Они ведь легко одеваются, сандалии у них. Прохладно было, и даже снежок, еле-еле на машине мы пробрались, это был камыш, кустарник и сказал: «Здесь будем». А где Акорда - там вообще ни пройти, ни проехать, болото было. Кто об этом помнит сейчас? Никто не помнит. Страна продвинулась очень мощно», - резюмировал Назарбаев.

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