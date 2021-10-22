В Роспотребнадзоре назвали пожизненное противопоказание к вакцинации от COVID-19

CentralAsia (CA) - Единственным противопоказанием для получения пожизненного медотвода от вакцинации против коронавируса может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты. Об этом ТАСС сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре. Остальные противопоказания — временные», — сказала она.

Руженцова отметила, что граждане, у которых есть медотвод к вакцинации, должны особо тщательно соблюдать все имеющиеся рекомендации для профилактики заболевания, а также избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто может быть больным или вирусоносителем. «Нужно посоветоваться с лечащим врачом о возможности применения каких-либо профилактических препаратов», — заключила она.

В середине июня глава Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург напоминал, что противопоказанием к прививке от коронавируса является любое острое состояние. В частности, подчеркивал Гинцбург, прививаться вакциной «Спутник V», которую разработал его центр, нельзя во время острой фазы крапивницы и конъюнктивита. В то же время людей с сахарным диабетом и кардиопатологиями необходимо вакцинировать в первую очередь, так как в случае заболевания они окажутся в группе риска.

На сайте оперативного штаба в разделе противопоказаний к прививке «Спутником V» указаны гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелая аллергия, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

В инструкции к вакцине «КовиВак», кроме прочего, в качестве постоянных противопоказаний указаны серьезные осложнения после предыдущей вакцинации. А при вакцинации «ЭпиВакКороной» также не должно быть злокачественных заболеваний крови и новообразований.