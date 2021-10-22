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В Сирии казнили 24 человека за поджоги лесов

CentralAsia (CA) -  Правительство Сирии заявило о казни 24 человек, осужденных за умышленные поджоги, приведшие к масштабным лесным пожарам в 2020 году, передает Reuters.

Одиннадцать человек были приговорены к пожизненному заключению, а пятеро несовершеннолетних получили тюремные сроки от 10 до 12 лет, говорится в заявлении министерства юстиции.

«Казненные были обвинены в совершении террористических актов, которые привели к гибели людей и нанесению ущерба государственной инфраструктуре, общественной и частной собственности», - говорится в сообщении министерства.

Государственное телевидение показало предполагаемые признания некоторых виновных, которые заявили, что им заплатили за преднамеренные поджоги. По данным международных правозащитных групп, многие заключенные казнены без суда и следствия.

Местные власти зафиксировали в общей сложности 187 лесных пожаров в провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Хама, которые затронули 280 городов и деревень. Они опустошили 13 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и 11 тысяч гектаров лесных массивов, сообщили в министерстве юстиции. Также была повреждена основная часть государственной табачной компании, которая является основой экономики прибрежного района.

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