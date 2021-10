CentralAsia (CA) - Instagram запустил новую функцию для пользователей, которые сидят в социальной сети через компьютер. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Социальная сеть ввела возможность загрузки фото и видеороликов длиной до минуты прямо в браузере.

«Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram», - говорится в сообщении.

❗Incoming Reel Drops❗



Superbeat, Dynamic & 3D Lyrics = new, fun and easy effects that combine AR and music on Reels.



?Superbeat applies visual edits to the beat of your song choice

?Dynamic + 3D = on-screen lyrics pic.twitter.com/unLlr10vpI