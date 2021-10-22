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Instagram запустил новую функцию

CentralAsia (CA) -  Instagram запустил новую функцию для пользователей, которые сидят в социальной сети через компьютер. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Социальная сеть ввела возможность загрузки фото и видеороликов длиной до минуты прямо в браузере.

«Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram», - говорится в сообщении.

Ранее загрузка контента была доступна исключительно с мобильных устройств, а через браузер можно было только просматривать и оценивать публикации.

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