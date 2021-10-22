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За сутки в Узбекистане выявлено 412 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) -  21 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 182 819 (+398) . В течение прошедших суток зафиксировано 398 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав РУз.

Также у 14 человек диагностирована пневмония (всего 27 602).

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1300 летальных исходов).

За день выздоровели 376 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 178 695).

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