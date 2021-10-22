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Сенаторы Узбекистана одобрили закон об отмене НДС на ввоз и продажу мяса, картофеля и рыбы

CentralAsia (UZ) -  На пленарном заседании Сената рассмотрен Закон «О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, направленного на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственной продукции».

Законом вносятся дополнения в Налоговый кодекс в целях повышения доходов населения путем обеспечения в республике стабильности спроса и цен на мясную продукцию и картофель, являющийся основным продуктом потребления.

В статью 483 Налогового кодекса Узбекистана вносится дополнительная норма по освобождению с 10 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года от налога на добавленную стоимость ввоза на территорию республики, а также оборота по реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных (скота и птицы) в живом виде и продуктов их убоя, картофеля и замороженной рыбы.

Принятие Закона будет способствовать гарантированному обеспечению населения основными видами продуктов питания, стабилизации цен и повышению доходов населения, отметила пресс-служба Сената РУз.

Закон одобрен сенаторами. Для вступления в силу закона его должен подписать президент.

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