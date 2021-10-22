В аэропорту Алматы самолет столкнулся с машиной. Фото и видео

- Казахстан, происшествия
- 11:42, 22 октября 2021
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CentralAsia (KZ) - В аэропорту Алматы произошла авария с участием самолета, передает Tengrinews.kz.
В социальных сетях появилось видео происшествия на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Алматы. На кадрах видно, что автомобиль попал под крыло самолета.
В пресс-службе международного аэропорта Алматы подтвердили, что на пересечении автомобильной дороги и рулежного маршрута произошло столкновение воздушного судна с автомобилем одной из служб аэропорта. Пострадавших нет. Ведется расследование.
В аэропорту также подтвердили информацию, что самолет принадлежит компании FlyJet.kz. Борт вылетел из Баку и приземлился в аэропорту Алматы утром 22 октября в 6:43.
В Департаменте полиции на транспорте сообщили о начатом досудебном расследовании по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
«В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса», - подчеркнули в ведомстве.