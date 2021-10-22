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В Казахстане на выходных ожидается переменчивая погода, - «Казгидромет»

CentralAsia (KZ) -  «Казгидромет» предоставил прогноз погоды по Казахстану на 23-25 октября.

Как отмечают синоптики, погода в выходные обещает быть по-осеннему переменчивой: на большую часть территории Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана, которые обусловят постепенное повышение температуры воздуха.

«Лишь на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина северного циклона, вызывая понижение температуры воздуха. Но фронтальные системы продолжат оказывать свое влияние практически на все области страны, принося осадки в виде дождя и снега», - говорится в сообщении.

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