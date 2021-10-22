Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана

CentralAsia (TJ) - 22 октября Кабинет Министров Кыргызстана открыл границу для студентов из Таджикистана. Об этом в «Твиттере» написал заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов.

Разрешение на въезд для студентов кыргызстанских вузов из Таджикистана стало одним из первых решений нового кабинета министров.

Отмечается, что пока Министерство образования и Кабмин Кыргызстана официально не сообщили об этом решении.

Из-за закрытия границ со стороны Кыргызстана после вооружённого конфликта на таджикско-кыргызской границе сотни таджикских студентов не смогли вернуться на учёбу в эту страну.

Недавно более 100 таджикских студентов кыргызских вузов, которые в настоящее время находятся в Таджикистане, рассказали «Азия-Плюс», что уже около двух месяцев учатся в онлайн режиме.

Они отметили, что обратились в Министерство образования Республики Таджикистан и посольство Кыргызстана в Таджикистане с просьбой решить их проблему.

«Мы обратились в Министерство образования. Они готовы принять нас в наши собственные учреждения, но мы должны учиться на один курс ниже. Но нам лучше учиться на том же курсе, в котором учимся», - сказали они.

В посольстве Кыргызстана студентам тогда сказали, что проблема решается, но не ясно, когда разрешится.

По словам таджикских студентов, хотя их учителя и однокурсники из Кыргызстана поддерживают их, но они не смогут долго учиться онлайн, так как большинство из них учатся на медицинских факультетах.

Кыргызстан 29 мая, через месяц после конфликта на границе, в одностороннем порядке закрыл границу с Таджикистаном. Студенты не смогли въехать в КР для продолжения учебы. Некоторые из них перевелись в таджикистанские вузы, но часть не смогла продолжить учебу на родине по различным причинам.

По данным Минобразования Кыргызстана, в вузах этой страны в 2020/2021 учебном году обучались 1932 студента из Таджикистана.

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