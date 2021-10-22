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Появилось первое фото Болдуина после убийства оператора
Предыстория: Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке

CentralAsia (CA) -  В сети появилось первое фото актера Алека Болдуина после смертельного инцидента на съемочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust). Артист случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу. Снимок опубликовало издание Santa Fe New Mexican.

На фото Болдуин разговаривает по телефону после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе.

О трагедии во время съемок вестерна стало известно утром 22 октября. Сообщалось, что пистолет, из которого стрелял Болдуин, должен был быть заряжен холостыми патронами, однако пуля или ее осколки при разрыве патрона разлетелись вокруг и попали в оператора и режиссера.

42-летнюю уроженку Украины Галину Хатчинс в критическом состоянии доставили в больницу, где она скончалась от полученного ранения. Джоэл Сауса жив, он находится в критическом состоянии, у него повреждена ключица.

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