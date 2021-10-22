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Взрыв и пожар произошел на пороховом заводе под Рязанью

CentralAsia (CA) -  В Шиловском районе Рязанской области, Россия загорелся пороховой цех завода «Эластик», сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«Предварительно, пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной», — рассказали агентству в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что причиной возгорания стало нарушение технологического процесса.

Около 09:45 удалось локализовать огонь на площади 160 кв. м. Угрозы населению нет.

На место выехал зампред рязанского правительства Дмитрий Филиппов. Также туда направлены две бригады санавиации.

На сайте завода указано, что предприятие обанкротилось шесть лет назад и с 2017 года не работает.

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