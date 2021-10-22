За девять месяцев в Узбекистан перевели почти $6 млрд

CentralAsia (UZ) - Объём переводов денежных средств в страну вырос на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ЦБ Узбекистана.

По данным главного финансового регулятора РУз, объем международных трансграничных денежных переводов, осуществленных в период с января по сентябрь текущего года, составил $5,7 млрд.

Отмечается, что денежные средства были переведены в долларах США.

За 9 месяцев объем переводов увеличился на 34,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ($4,3 млрд) и на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($4,5 млрд).