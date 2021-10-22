Появилось видео с места трагедии на съемках фильма с участием Болдуина

CentralAsia (CA) - В Сети появилось видео с места съемок фильма с участием Алека Болдуина, где в результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс.

На кадрах видна площадка с высоты птичьего полета. Место трагедии оцеплено, показана работа полицейских.

Инцидент произошел на съемках фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико, Болдуин — продюсер и исполнитель главной роли. Он играет известного преступника Харланда Раста, который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве.

Реквизитный пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, но в обойме оказались боевые. В какой-то момент актер несколько раз выстрелил из него и попал в двух человек. Режиссер Джоэл Соуса ранен в ключицу, сейчас он находится в критическом состоянии. Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили по воздуху в больницу города Альбукерке, но спасти женщину не удалось.

Обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.

Галине Хатчинс было 42 года. Как сообщается на ее личном сайте, она — уроженка Украины, выросла в Советском Союзе. Закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и Blindfire (2020).