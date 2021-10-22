Узбекистан и другие страны ограничили свободу слова во время пандемии - отчет AI

CentralAsia (UZ) - Международная правозащитная группа Amnesty International выпустила отчет о том, как пандемия повлияла на свободу слова в мире.

По мнению правозащитников, власти во многих странах используют сложившуюся ситуацию для того, чтобы ограничить свободу слова и остановить критику мер, которые они принимают для борьбы с коронавирусом.

Среди стран, которые группа раскритиковала, особенно, – Беларусь, Бразилия, Венгрия, Египет, Иран, Испания, Италия, Китай, Россия, Сербия, США, Узбекистан, Франция, страны Персидского залива и другие страны в Африке и Юго-Восточной Азии.

В Узбекистане законы о распространении информации, которые могут вызвать панику или нанести ущерб государству, действовали еще до пандемии. Но именно в период распространения коронавируса законодательство ужесточили – теперь людям может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы за распространение подобной информации.

Правозащитники утверждают, что власти эти законы использовали для того, чтобы скрыть данные о реальных масштабах распространения заболевания в Узбекистане и состоянии системы здравоохранения.

По словам авторов, ограниченный доступ к научной и сбалансированной информации, а также политические противостояния привели к широкому распространению теорий заговора, а как следствие – к отказу людей от вакцинации, ношения масок, соблюдения социальной дистанции и соблюдения других мер.

Споры об эффективности тех или иных вакцин стали инструментом в геополитической борьбе между странами. Все это повлияло на перегрузку системы здравоохранения во многих государствах, привело к многочисленным смертям, а также подорвало доверие общества к СМИ и властям в целом.

Группа отмечает, что власти в некоторых странах использовали пандемию в качестве предлога для того, чтобы зачистить информационное пространство от критики, политической оппозиции и независимых СМИ. Ограничения свободы слова, распространение дезинформации о пандемии, а также ограничительные меры все чаще стали использоваться в политических целях без оглядки на жизни людей, пишут авторы доклада.

AI также уверены, что некоторые из принятых мер – часть большой и продолжающейся кампании по ограничению прав человека в названных странах.

В Китае, пишет Amnesty International, ограничение свободы слова и печати оказало критическое влияние на распространение коронавируса. О ранее неизвестной болезни врачи и некоторые журналисты пытались говорить еще с декабря 2019 года, но власти Китая не предприняли необходимые меры и, наоборот, преследовали их за попытки рассказать о заболевании.

Только к февралю 2020-го, по данным министерства общественной безопасности, в стране против людей, рассказывавших о коронавирусе, было заведено свыше 5,5 тысяч уголовных дел за «фабрикацию и намеренное распространение ложной информации». Власти также предпринимали активные попытки цензурировать информацию о коронавирусе с помощью блокировок.