Инфляция в Узбекистане достигла почти 11% - Центробанк РУз  

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане по итогам сентября этого года годовая инфляция составила 10,8%. В пресс-службе ЦБ Узбекистана сообщили, что это несколько выше, чем прогнозировалось.

Финансовый регулятор отметил, что, как и во многих странах, в Узбекистане сохраняется высокий уровень общей инфляции.

По мнению ЦБ, это в первую очередь связано с тем, что наблюдаются высокие темпы роста цен на продукты питания и топливо.

«В сентябре производство продуктов питания увеличилось на 14,4% в годовом исчислении, а производство топлива увеличилось на 23,2%. Рост цен на эту группу товаров является одним из основных факторов, негативно повлиявших на тенденцию к снижению общей инфляции», - говорится в сообщении Центробанка Узбекистана.