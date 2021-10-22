В Казахстане за сутки выявлено 1742 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 292;

- Павлодарская область — 202;

- город Нур-Султан — 178;

- Северо-Казахстанская область — 159;

- Акмолинская область — 143;

- Карагандинская область — 139;

- Костанайская область — 128;

- Восточно-Казахстанская область — 105;

- Алматинская область — 89;

- Западно-Казахстанская область — 52;

- Актюбинская область — 46;

- Атырауская область — 44;

- Туркестанская область — 42;

- город Шымкент — 41;

- Кызылординская область — 38;

- Жамбылская область — 35;

- Мангистауская область — 9.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 924 802 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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