В Казахстане за сутки выявлено 1742 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 292;
- Павлодарская область — 202;
- город Нур-Султан — 178;
- Северо-Казахстанская область — 159;
- Акмолинская область — 143;
- Карагандинская область — 139;
- Костанайская область — 128;
- Восточно-Казахстанская область — 105;
- Алматинская область — 89;
- Западно-Казахстанская область — 52;
- Актюбинская область — 46;
- Атырауская область — 44;
- Туркестанская область — 42;
- город Шымкент — 41;
- Кызылординская область — 38;
- Жамбылская область — 35;
- Мангистауская область — 9.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 924 802 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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