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Глава МИД Узбекистана провел встречу с председателем Исполнительного секретаря СНГ

CentralAsia (UZ) -  В пятницу, 21 октября, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, прибывшим в Ташкент во главе Миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента.

В ходе встречи отмечалось, что направление делегации Содружества является подтверждением огромного интереса партнеров по СНГ к происходящим в Узбекистане реформам и преобразованиям, сообщил МИД РУз.

Наблюдатели от СНГ информированы о проводимой в стране работе по совершенствованию избирательного законодательства, активизации роли парламента и политических партий, усилению общественного контроля в политических процессах.

Обсуждены итоги недавно состоявшегося Саммита глав государств-участников Содружества и заседания Совета министров иностранных дел, ход реализации достигнутых договоренностей и перспективные направления взаимодействия в рамках СНГ.

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